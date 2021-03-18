Сервісні центри АТ "Сумиобленерго" працюватимуть дистанційно З 24 березня на території Сумської області діятиме червоний рівень епідемічної небезпеки. Тому АТ "Сумиобленерго", дбаючи про вашу безпеку та безпеку своїх працівників, обмежує відвідування сервісних центрів компанії.

Ви можете залишити своє звернення у скриньках, встановлених у сервісних центрах, вказавши номер телефону для зворотного зв’язку, а також вирішувати свої питання:

- через кол-центр за номерами: (0542) 659 659 або 0800 300 247;

- за допомогою особистого онлайн-кабінету споживача АТ "Сумиобленерго" "E-Svitlo Sumy": https://sm.e-svitlo.com.ua;

- скориставшись функцією онлайн-звернення на сайті АТ "Сумиобленерго": https://www.soe.com.ua;

- надіславши запит на електронну скриньку: call_center@soe.com.ua.

Дистанційно, через сайт АТ "Сумиобленерго", можна подати заяву на приєднання електроустановки (у розділі "Споживачам" – "Послуги" – "Послуги приєднання" – "Порядок подання заяви на приєднання" – "On-line формування заяви про приєднання електроустановки"), а також передати покази лічильника, обравши один зі зручних для вас способів на сайті Товариства: https://www.soe.com.ua/component/content/article?id=582 (в два останні та три перші календарні дні щомісяця).

Просимо споживачів з розумінням поставитися до обмежень у відвідуванні сервісних центрів та не наражати ані себе, ані працівників компанії на ризики, пов’язані з COVID-19.