Сервісні центри АТ "Сумиобленерго" працюватимуть дистанційно

Ви можете залишити своє звернення у скриньках, встановлених у сервісних центрах, вказавши номер телефону для зворотного зв’язку, а також вирішувати свої питання:
- через кол-центр за номерами: (0542) 659 659 або 0800 300 247;
- за допомогою особистого онлайн-кабінету споживача АТ "Сумиобленерго" "E-Svitlo Sumy": https://sm.e-svitlo.com.ua;
- скориставшись функцією онлайн-звернення на сайті АТ "Сумиобленерго": https://www.soe.com.ua;
- надіславши запит на електронну скриньку: call_center@soe.com.ua.
Дистанційно, через сайт АТ "Сумиобленерго", можна подати заяву на приєднання електроустановки (у розділі "Споживачам" – "Послуги" – "Послуги приєднання" – "Порядок подання заяви на приєднання" – "On-line формування заяви про приєднання електроустановки"), а також передати покази лічильника, обравши один зі зручних для вас способів на сайті Товариства: https://www.soe.com.ua/component/content/article?id=582 (в два останні та три перші календарні дні щомісяця).
Просимо споживачів з розумінням поставитися до обмежень у відвідуванні сервісних центрів та не наражати ані себе, ані працівників компанії на ризики, пов’язані з COVID-19.