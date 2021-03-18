Сумчанка, которую поджег племянник, получит только 5 тыс. гривен на ремонт сгоревшего дома (видео) Среди сгоревших стен, без света и с дырой в потолке. Так выглядит дом, где живет семья с трехлетним ребенком.

Их дом поджег племянник хозяйки. Как сейчас живут погорельцы - в материале СТС.

Стены в саже, в помещении запах копоти. Дом Татьяны горел 2 месяца назад, впрочем, события того вечера до сих пор перед глазами.

Как выяснилось, племянник облил ее ацетоном, затем - поджег. Загорелся весь дом, семье чудом удалось спастись. Уцелела единственная комната, через окно которой спасали маленькую Катю.

Два месяца после пожара семья арендовала жилье, но деньги закончились, и пришлось вернуться.

В этой маленькой комнате диван один на троих, а в других - жить просто невозможно.

Сгорело все: одежда, детские игрушки, предметы домашнего обихода. В доме нет света, потому что расплавилась проводка и даже счетчик. А в потолке - дыра после спасательной операции.

Помощь семьям в таких ситуациях оказывает департамент соцзащиты, однако - небольшую и не сразу. Через два месяца после пожара успели только принять соответствующее решение.

«5307 гривен - такую помощь получит Татьяна, и получит ее дочь, которая также зарегистрирована по этому адресу», - сообщила нам Алла Котляр, заместитель директора департамента соцзащиты населения Сумского горсовета.

За эти средства семья должна отремонтировать дом, починить крышу, приобрести мебель и одежду. Деньги Татьяна до сих пор не получила - готовят документы для выплаты. Однако, их все равно не хватит, чтобы вернуться к привычной жизни.

Помочь семье можно по реквизитам:

4390 2306 3184 8309 Шерес Татьяна Ивановна