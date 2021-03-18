Их дом поджег племянник хозяйки. Как сейчас живут погорельцы - в материале СТС.
Стены в саже, в помещении запах копоти. Дом Татьяны горел 2 месяца назад, впрочем, события того вечера до сих пор перед глазами.
Как выяснилось, племянник облил ее ацетоном, затем - поджег. Загорелся весь дом, семье чудом удалось спастись. Уцелела единственная комната, через окно которой спасали маленькую Катю.
Два месяца после пожара семья арендовала жилье, но деньги закончились, и пришлось вернуться.
В этой маленькой комнате диван один на троих, а в других - жить просто невозможно.
Сгорело все: одежда, детские игрушки, предметы домашнего обихода. В доме нет света, потому что расплавилась проводка и даже счетчик. А в потолке - дыра после спасательной операции.
Помощь семьям в таких ситуациях оказывает департамент соцзащиты, однако - небольшую и не сразу. Через два месяца после пожара успели только принять соответствующее решение.
«5307 гривен - такую помощь получит Татьяна, и получит ее дочь, которая также зарегистрирована по этому адресу», - сообщила нам Алла Котляр, заместитель директора департамента соцзащиты населения Сумского горсовета.
За эти средства семья должна отремонтировать дом, починить крышу, приобрести мебель и одежду. Деньги Татьяна до сих пор не получила - готовят документы для выплаты. Однако, их все равно не хватит, чтобы вернуться к привычной жизни.
Помочь семье можно по реквизитам:
4390 2306 3184 8309 Шерес Татьяна Ивановна