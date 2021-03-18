На Сумщине СБУ накрыла подпольные склады с контрафактными сигаретами

Ежемесячная «прибыль» дельцов составляла почти 1,5 млн грн.
Установлено, что несколько местных жителей наладили незаконную продажу табачных изделий без марок акцизного налога и разрешительных документов. Дельцы хранили контрафакт в специально оборудованных подпольных складах и реализовывали его под видом известных брендов через собственные точки розничной торговли.
По предварительным оценкам, из-за противоправной деятельности правонарушителей госбюджету был нанесен ущерб более чем на миллион гривен.
Во время следственных действий по адресам хранения и сбыта контрафактной продукции выявлено:
• партию подготовленных к продаже сигарет почти 1,3 млн грн;
• черновую бухгалтерию с записями теневых сделок и другие доказательства противоправной деятельности.
Продолжаются следственные действия по установлению источников нелегального поступления подакцизных изделий.
Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Сумской области.