На Сумщине СБУ накрыла подпольные склады с контрафактными сигаретами Служба безопасности Украины заблокировала в Сумской области канал нелегального сбыта оптовых партий контрафактных подакцизных товаров сомнительного происхождения.

Ежемесячная «прибыль» дельцов составляла почти 1,5 млн грн.

Установлено, что несколько местных жителей наладили незаконную продажу табачных изделий без марок акцизного налога и разрешительных документов. Дельцы хранили контрафакт в специально оборудованных подпольных складах и реализовывали его под видом известных брендов через собственные точки розничной торговли.

По предварительным оценкам, из-за противоправной деятельности правонарушителей госбюджету был нанесен ущерб более чем на миллион гривен.

Во время следственных действий по адресам хранения и сбыта контрафактной продукции выявлено:

• партию подготовленных к продаже сигарет почти 1,3 млн грн;

• черновую бухгалтерию с записями теневых сделок и другие доказательства противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия по установлению источников нелегального поступления подакцизных изделий.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Сумской области.