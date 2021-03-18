В продаже обнаружили хлебобулочные изделия с опасным кунжутом Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области.

В Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей поступило информационное сообщение системы (RASFF от 17 марта № 2021.1363-fup 2 по выявлению несанкционированной вещества - оксида этилена (> 5 mg / kg - ppm) в семенах лущеного кунжута. Оно экспортировалось из Индии (экспортер: SRSS Agro Pvt. Ltd, Dehli) в Румынию, где использовалось при изготовлении хлебобулочных изделий (импортер: Net Distribution SRL, Pantelimon, Ilfov; производитель: SC La Lorrain SRL, Campia-Turzii; хранение: SC Macromex SRL, Campia -Turzii), а затем было направлено в Украину (получатель ООО «Метро Кэш энд Керри Украина», пр. Петра Григоренко, 43, г. Киев, 02140, место отгрузки продукции с. Квитневое, Броварской р-н, Киевская обл. и ул. Киевская, 3К а, с. Колонщина Макаровский р-н, Киевская обл.).

Операторам рынка напоминают, что, согласно действующему законодательству, они обязаны изымать и отозвать в установленных законом случаях пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека, и письменно информировать компетентный орган о выявленных несоответствиях и принятых мерах.