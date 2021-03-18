Губернатор Сумщины похвастался замминистру «большой стройкой» Заместитель министра развития громад и территорий Иван Лукеря проинспектировал на Сумщине объекты «Большого строительства».

Иван Лукеря во время встречи с главой Сумской облгосадминистрации Василием Хомой обсудил состояние реализации в области программы «Большая стройка», а также в рамках рабочей поездки посетил Роменский район и Тростянецкую громаду.

Программа пребывания замминистра началась с Роменской общеобразовательной школы I-III ступеней № 7, на ремонт которой в 2021 году будет выделено около 14 млн грн из Государственного фонда регионального развития.

Чиновники посетили КНП «Роменская центральная районная больница», а именно - отделение экстренной медицинской помощи, строительная готовность которого сейчас составляет 98%.

Далее в программе поездки был Недригайловский район. В селе Хоружевка участники поездки провели плодотворную встречу с представителями органов местного самоуправления области, посетив учебное отделение Центра профессионально-технического образования в с. Хоружевка.

В рамках рабочей поездки посетили Недригайловскую специализированную ООШ I-III ступеней, которая также реконструируется в рамках «Большого строительства».

Посетили и Тростянецкую громаду. В сопровождении городского головы Юрия Бовы участники рабочей поездки сначала побывали в старинных стенах Круглого двора и Дома Кенига, полюбовались художественными достижениями картинной галереи. Затем осмотрели обновленные отделения городской больницы, реконструкцию городского стадиона им. Куца, которая осуществляется за счет средств ГФРР и местного бюджета. Побывали в публичной библиотеке и инклюзивном центре громады.