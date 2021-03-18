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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:38499

В Сумах сотрудник дежурной части полиции оперативно разоблачил вора

Меньше часа понадобилось полицейскому, чтобы выяснить все обстоятельства преступления и выйти на след злоумышленника.

Утром 23 марта возвращаясь после смены домой, к сотруднику дежурной части полиции на мобильный телефон позвонила его знакомая. Женщина рассказала, что увидела поврежденный замок и открытую дверь в ее хозяйственное помещение, находящегося в подъезде дома.

Не теряя ни минуты, полицейский определил вероятное направление движения злоумышленника и направился туда. Уже через несколько минут работник полиции увидел мужчину, из карманов которого виднелись отвертки. Им оказался 36-летний сумчанин.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, и задокументировала этот факт. Во время следственных действий заявительница увидела, что среди похищенного ее вещей нет. Уже позже полицейские установили, что похищенное имущество принадлежит другому хозяину помещения, который к тому времени даже не успел обнаружить исчезновение вещей.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 162 «Нарушение неприкосновенности жилища» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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