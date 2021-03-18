Когда в Сумах полиция будет штрафовать за отсутствие маски на улице? Ношение масок в регионах, попавших в «красную» зону, стало обязательным не только в общественных местах, но и во время прогулки в парке или на улице.

Как рассказал Суспільному заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало, правоохранители, прежде всего, надеются на сознательность граждан и не планируют сразу выписывать штрафы за отсутствие маски.

«Полиция не планирует штрафовать людей. Наоборот, мы рассчитываем на то, что люди будут проявлять гражданскую сознательность. Лучшим аргументом, к сожалению, в этом есть неутешительная статистика последних неделю, которую слышит и видит каждый из нас. Поэтому мы рассчитываем на то, что люди поберегутся и будут придерживаться масочного режима, тем самым предохраняя себя и окружение», - отметил представитель МВД.

Тракало объяснил, что когда правоохранители увидят человека без маски, они сначала будут делать предупреждения.

«Будем разговаривать, проведем профилактическую разъяснительную работу, объяснять риски для жизни и здоровья», - отметил директор департамента коммуникаций МВД.

Он отметил, что штраф на месте в размере 170 гривен выписываться только тогда, когда человек будет игнорировать аргументы правоохранителей и откажется надевать маску.

«Никто не будет сразу подходить и сразу говорить: «Мы выписываем вам штраф, потому что вы нарушители», - подчеркнул Тракало.

По его словам, полицейские будут проводить профилактические беседы с гражданами без масок в любых местах, в частности в парке, если там собралось сразу много людей без соблюдения социальной дистанции.

Напомним: по состоянию на 24 марта в Украине восемь областей - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская, а также город Киев находятся в «красной» зоне из-за превышения показателей распространения COVID-19.

В постановлении от 22 марта правительство запретило людям находиться на территории общего пользования без защитных масок и респираторов. Такие ограничения распространяются на регионы, которые попали в «красную» зону.