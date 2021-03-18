Через неделю в Сумах стартует набор первоклассников

Зачисление детей в учреждения общего среднего образования осуществляется, как правило, в соответствии с территорией обслуживания, которая определена решением исполнительного комитета от 19 февраля 2021 № 104 «О ведении учета детей дошкольного, школьного возраста и учащихся в Сумской городской территориальной громаде».
Подать заявление для зачисления ребенка в 1-й класс в период действия карантина родители могут через электронную почту учебного заведения, а после снятия карантина - лично.
Подробную информация можно получить непосредственно в учебных заведениях.