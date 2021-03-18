В Ахтырке поймали наркодилера Ахтырские правоохранители разоблачили местного жителя в незаконном сбыте наркотиков.

В ходе расследования ранее открытого уголовного производства полицейские разоблачили 40-летнего местного жителя в сбыте наркотиков. При проведении оперативной закупки наркотических средств житель Ахтырки сбыл 10 граммов марихуаны за денежные средства в сумме 300 гривен. Изъятое направлено на экспертизу.

В отношении мужчины следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.