Мэру Сум высказали недоверие Сегодня, 24 марта, проходит сессия Сумского горсовета.

На заседание пришли бывшие и нынешние работники «Сумского НПО», которым предприятие задолжало больше 200 млн грн зарплаты.

Перед депутатами выступила представительница завода.

- Мы добились выплат через суд, однако решения судов не выполняется. Это касается более 4 тысяч сотрудников. Однако реакции на наши требования ни от администрации завода, ни сумской власти нет… Сумская власть потешается над усилиями фрунзенцев в отстаивании своих законных прав. Она не обращает внимания на наши митинги и акции протеста и даже не дает ход нашим электронным петициям… Сюда пришли люди, которых в мэрии считают «ботами», которые за день собрали необходимое количество голосов под петицией. С паспортами и подписями, чтобы нас увидели.

Деятельность органов юстиции, полиции и прокуратуры, исполнительной службы поражает своей беспомощностью. Почему они становятся на сторону нарушителей законов, а не защищает пострадавших… Мы высказываем недоверие городскому голове за несдержание слова перед нами, когда он при всех обещал решить наш вопрос.

Мэр Сум Александр Лысенко ничего не ответил на это.