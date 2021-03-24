На Сумщине криминального авторитета подозревают в авторитетности В использовании преступного влияния и принуждении к выполнению обязательств подозревается лицо, которое координирует преступную деятельность на Сумщине.

Сумской областной прокуратурой 23 марта сообщено о подозрении мужчине в использовании преступного влияния и принуждении лица к выполнению обязательств (ч.1 ст. 355та ч. 1 ст. 255-1 УК Украины).

По данным следствия, к подозреваемому, который координирует преступную деятельность на Сумщине, обратился местный житель за помощью. Он рассказал, что приобрел у знакомой дорогостоящий товар, однако через некоторое время решил вернуть его женщине и забрать свои средства. Женщина категорически отказалась на такой обмен.

Поэтому в «решение» конфликтной ситуации вмешался подозреваемый. Чтобы заставить женщину выполнить требования, он несколько раз звонил ей и, угрожая применением физического насилия, требовал вернуть наличные.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчину, который обращался за преступным влиянием, 4 февраля приговорен к 3 годам лишения свободы. Поскольку он признал свою вину, он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Противоправную деятельность лиц прекращено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области следователями Следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.