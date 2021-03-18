«Слуг народа», «ОПЗЖ» и «батькивщинцев» устраивают отписки на их депутатские запросы Сегодня, 24 марта, проходит сессия Сумского горсовета.

Во время рассмотрения депутатских запросов депутаты дважды не проголосовали за запрос бывшего секретаря Сумского горсовета Андрея Баранова, который был недоволен отписками, которые он получает на свои запросы от чиновников мэрии. Он предложил провести работу с чиновниками, которые дают такие отписки. По его словам, 92% ответов от структурных подразделений горсовета не дают ответов на запросы. Такие же жалобы были у многих других депутатов.

Однако первый раз «за» было всего 15 голосов, второй раз – 19. При этом не дала ни одного голоса фракция «Слуга народа», не голосовали 3 батькивщинца и 4 представителя фракции «ОПЗЖ».