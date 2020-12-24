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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:33262

Єдиний в Україні центр сприяння розвитку громад в с. Хоружівка робить громади сильнішими

2,5 року на базі навчального відділення Центру професійно-технічної освіти у с. Хоружівка Недригайлівського району діє центр сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад державної служби зайнятості

- Весь цей час ми наповнювали центр змістом, зміцнювали його матеріально-технічну базу, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Із самого початку адміністративно-територіальної реформи робили рішучі кроки щодо розбудови центру розвитку територіальних громад, звертали увагу на вирішення ключових питань: необхідність ресурсного забезпечення та вибудова управлінської вертикалі. І протягом цього періоду вчили спеціалістів, аби забезпечити гідну життєдіяльність громад. Попередньо, звичайно, вивчивши їх запити.

Нарешті важкий та безкомпромісний шлях становлення першого і поки що єдиного в Україні центру сприяння розвитку громад, можна стверджувати, знайшов, крім всеобласного, так би мовити, і всеукраїнський інтерес та визнання: 23 березня сюди прибули заступник Міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря, народні депутати України Віталій Безгін, Максим Гузенко, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, заступник голови Сумської облдержадміністрації Віталій Максименко (останній, до речі, не вперше відвідує центр), депутати обласної ради, керівники Роменської райдержадміністрації, очільники та спеціалісти територіальних громад Роменського району.

Відбувся семінар на тему: «Досягнення та перспективи розвитку реформи децентралізації». Зустріч пройшла у форматі питання-відповідь представників органів місцевого самоврядування з представниками законодавчої влади у сфері децентралізації та розвитку громад.

Учасники семінару відзначили користь від зустрічі, отримали нові знання та вичерпні відповіді на запитання, які їх хвилювали.

Заступник Міністра І.Лукеря залишив відгук у книзі почесних гостей: «Сьогодні, 23 березня 2021 року, надзвичайно вдячний центру розвитку громад за теплу зустріч і відверту розмову з головами громад. Давайте зробимо наші громади сильнішими!»

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Экономика Децентралізація
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