На Сумщине спасатели оказали помощь водителю «скорой»

На место происшествия был направлен дежурный караул 35-го государственного пожарно-спасательного поста.
По прибытию было установлено, что во время следования на вызов машину занесло на обочину, после чего передние колеса увязли, и авто не могло продолжить движение. Спасатели с помощью буксировочного троса и пожарного вездехода на базе «ЗИЛ» отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда он самостоятельно продолжил движение. В салоне автомобиля находились водитель и фельдшер, которые в результате происшествия не пострадали.
Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.