В Сумах обнаружили нелегальную автозаправку В ходе проведенной внеплановой проверки субъекта хозяйствования должностные лица Управления Гоструда в Сумской области обнаружили нелегальную АГНКС.

В ходе проверки установлено более 30 нарушений нормативно-правовых актов по охране труда, большинство из которых требуют немедленного устранения и представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

Зафиксирован факт эксплуатации данного объекта с нарушением требований нормативно-правовых актов по охране труда, а именно без наличия разрешительных документов, без проведения технических осмотров и гидравлических испытаний оборудования, работники допускаются к работе без проведения обучения и проверки знаний.

По результатам внепланового мероприятия инспекторами труда составлен акт и внесено предписание об устранении выявленных нарушений.

Управлением Гоструда в Сумской области, с целью защиты права работников на безопасные и здоровые условия труда, определенные ст. 13 Закона Украины «Об охране труда», представлен административный иск в Окружной административный суд города Киев о принятии мер к указанного предприятия о запрете эксплуатации оборудования повышенной опасности и проведение работ повышенной опасности.