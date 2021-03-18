У Конотопі правоохоронці презентували проєкт «Шкільний офіцер поліції»

Зустріч ініціювали самі правоохоронці. Метою її стало ознайомлення освітян зі змістом пілотного проєкту Національної поліції України «Шкільний офіцер поліції». Наразі він діє в навчальних закладах кількох областей нашої держави, але вже довів свою ефективність, тому планується його подальше впровадження і в решті областей.
Завданнями проєкту є створення гармонійного середовища у загальноосвітніх навчальних закладах, що сприятиме ефективнішому навчальному процесу, розв’язанню конфліктів у шкільному середовищі, безпеці учнів, учителів та інших шкільних працівників, запобіганню асоціальній поведінці учнів.
«Зважаючи на особливості своєї службової діяльності, працівники поліції зобов’язані втручатися у конфлікти, які виникають у шкільному середовищі, сприяти їхньому вирішенню виключно у рамках правового поля, - говорить заступник начальника Конотопської поліції Олександр Васильченко. – Завдання ж шкільного офіцера поліції – тамувати такі конфлікти ще на стадії розгортання, сприяти підвищенню рівня правової освіти дітей».
Присутні обмінялися своїм баченням подальшої взаємодії у реалізації даного проєкту, висловили побажання та зауваження з цього приводу. Проте кожен із присутніх погодився, що впровадження проєкту є необхідним та своєчасним, адже як підвищення рівня правової освіченості, так і ґрунтовність превентивної роботи з дітьми, їх батьками, середовищем, у якому зростають і формуються майбутні громадяни – запорука розвитку здорового та свідомого суспільства.
Відділ комунікації поліції в Сумській області