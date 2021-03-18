У Конотопі правоохоронці презентували проєкт «Шкільний офіцер поліції» Вчора в Конотопському районному відділі поліції відбулася зустріч керівництва підрозділу з очільниками відділів освіти та працівниками служб у справах дітей Конотопської міської ради, районної державної адміністрації та об’єднаних територіальних громад району.

Зустріч ініціювали самі правоохоронці. Метою її стало ознайомлення освітян зі змістом пілотного проєкту Національної поліції України «Шкільний офіцер поліції». Наразі він діє в навчальних закладах кількох областей нашої держави, але вже довів свою ефективність, тому планується його подальше впровадження і в решті областей.

Завданнями проєкту є створення гармонійного середовища у загальноосвітніх навчальних закладах, що сприятиме ефективнішому навчальному процесу, розв’язанню конфліктів у шкільному середовищі, безпеці учнів, учителів та інших шкільних працівників, запобіганню асоціальній поведінці учнів.

«Зважаючи на особливості своєї службової діяльності, працівники поліції зобов’язані втручатися у конфлікти, які виникають у шкільному середовищі, сприяти їхньому вирішенню виключно у рамках правового поля, - говорить заступник начальника Конотопської поліції Олександр Васильченко. – Завдання ж шкільного офіцера поліції – тамувати такі конфлікти ще на стадії розгортання, сприяти підвищенню рівня правової освіти дітей».

Присутні обмінялися своїм баченням подальшої взаємодії у реалізації даного проєкту, висловили побажання та зауваження з цього приводу. Проте кожен із присутніх погодився, що впровадження проєкту є необхідним та своєчасним, адже як підвищення рівня правової освіченості, так і ґрунтовність превентивної роботи з дітьми, їх батьками, середовищем, у якому зростають і формуються майбутні громадяни – запорука розвитку здорового та свідомого суспільства.

Відділ комунікації поліції в Сумській області