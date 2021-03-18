На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом (видео) 23 марта в 13:34 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Высокая в с. Тулушка на Конотопщине.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду местного агропредприятия.

Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено кровлю на площади до 5 кв. м и перекрытие на площади до 2 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом.

В 14:04 возгорание локализовали, а в 14:19 - потратив на тушение почти 1,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды местного агропредприятия.