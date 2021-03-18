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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:44435

На Сумщине пьяный киевлянин «заминировал» магазин, вокзалы и дом культуры

В Кролевце правоохранители оперативно установили и задержали молодого человека, который совершил ложное сообщение о заминировании.

Происшествие произошло сегодня ночью в г. Кролевец. Там неизвестный мужчина несколько раз звонил на спецлинию полиции «102» и поочередно сообщал о заминировании одного из магазинов города, железнодорожного и автовокзала, местного дома культуры.

По указанным сообщениям немедленно было организовано меры реагирования: на места возможного минирования сразу выехали следственно-оперативные группы полиции, специалисты - взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и «скорой помощи». Работу магазина и железнодорожного вокзала временно было приостановлено, на некоторое время остановлено движение поездов на станции Кролевец, эвакуированы работники, посетители и пассажиров. Правоохранителями обследованы все, указанные в сообщениях, объекты и прилегающие к ним территории. Взрывчатых или других подозрительных предметов не обнаружено - сообщение оказались ложными.

В результате проведенных первоочередных розыскных мероприятий в поле зрения полицейских попал 19-летний юноша, житель г. Киев, который в настоящее время проживает в одном из сел Кролеветчины. В доме парня было проведено неотложный обыск, во время которого правоохранители обнаружили и изъяли мобильный телефон, с которого и были осуществлены ложные сообщения.

Сам правонарушитель своей вины не отрицает. Он объяснил, что после употребления алкогольных напитков ему стало скучно, и таким образом он решил развлечься.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кролевецких следователями решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва ...) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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