В Сумах пьяный водитель предлагал копам 500 долларов «500 долларов, и вы меня не останавливали», - нетрезвый водитель предлагал патрульным взятку.

На улице Роменской патрульные остановили водителя автомобиля KIA, который двигался без включенного света фар в темное время суток. За рулем инспекторы обнаружили 27-летнего мужчину. Он имел признаки сильного алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте остановки водитель отказался в присутствии свидетелей. Вместо этого он захотел пройти осмотр в учреждении здравоохранения. В конце концов заключение врачей подтвердило, что гражданин управлял транспортным средством в состоянии опьянения, результат осмотра зафиксировал 2,36 промилле. Это почти в 12 раз превышает допустимую норму.

Но во время оформления протокола по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП мужчина предложил патрульным неправомерную выгоду: «500 долларов, и никто никого не видел и не останавливал».

Неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за такие действия никоим образом не помогли - водитель настаивал на своем.

По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.