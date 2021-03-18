В Сумах на площади Независимости сразу три митинга

Помимо участников АТО / ООС, собрались также бывшие работники Сумского НПО и предприниматели организации «SaveФОП».
«Фрунзнецы» требуют вернуть деньги, которые задолжал им завод. А местные предприниматели - против ограничений «красной зоны», они передали свои требования горсовету, сессия которого сейчас проходит. К митингу присоединились ветераны АТО / ООС, которые ранее стояли у стен городского совета.
Сейчас выбирают двух представителей митинга, которые должны встретиться с депутатами, пишет СТС.