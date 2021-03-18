Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:12249

ЗНО-2021 відбудеться у заплановані терміни

Пробне ЗНО, основна та додаткова сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах. Це передбачено змінами до постанови Уряду від 9 грудня 2020 р. № 1236, які Кабінет Міністрів ухвалив 22 березня 2021 року.

Згідно з рішенням, під час карантину дозволено проведення заходів з оцінювання якості освіти, здійснення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів: пробного ЗНО; зовнішнього незалежного оцінювання; вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО тощо.

Відповідно пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, учасники можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Водночас учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.

Результати пробного ЗНО-2021 буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

Учасники основної сесії ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. Крім того, 6-18 травня триватиме додатковий період реєстрації на ЗНО.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія; 24 травня – іспанська, німецька, французька мови; 25 травня – англійська мова; 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту); 1 червня – українська мова, українська мова і література; 4 червня – історія України; 7 червня – фізика; 10 червня – біологія; 15 червня – географія.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів. Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам ЗНО, затвердженим МОН.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО у такі дати: до 4 червня – хімія; до 18 червня – іноземні мови; до 22 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту); до 25 червня – українська мова, українська мова і література, історія України, біологія; до 30 червня – географія.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.

Докладніше про особливості та перебіг ЗНО 2021 читайте на спеціальній сторінці сайту УЦОЯО.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 15 смертей от коронавируса за сутки
Сегодня 08:41
Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію
Вчера 14:54
Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога
21.03.2021 19:01
Компания главы Сумского облсовета получила 20 соток земли под застройку без аукциона
Сегодня 15:08
В Офисе президента пообещали по 8 тысяч предпринимателям из красной зоны
Сегодня 15:02
Чего ждать сумчанам от погоды?
Сегодня 14:46
На Сумщине полиция устанавливает обстоятельства повреждения памятников на одном из кладбищ
Сегодня 14:39
Агенція промоції «Суми» інформує про перенесення заходів!
Сегодня 14:33
На Сумщине будут судить руководителя КП за служебную халатность
Сегодня 14:31
Сумские дорожники закупили материалы для изготовления холодного асфальта
Сегодня 14:15
Ушла из жизни первый журналист Шосткинского местного проводного радио
Сегодня 14:13
Сервісні центри АТ "Сумиобленерго" працюватимуть дистанційно
Сегодня 14:02
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Інновації – основна ідея Тростянецької громади
Сегодня 15:22
НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада
Сегодня 11:19
Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
Вчера 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
Вчера 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
Вчера 16:08
Заболеваемость коронавирусом растет: Сумщина уже «красная»
22.03.2021 19:17
Деркач опубликовал новую запись из кабинета Порошенко
22.03.2021 17:30
Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
21.03.2021 19:12
Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом
21.03.2021 08:32
Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
19.03.2021 16:28
Старт оздоровлення дітей пільгових категорій у Сумах
19.03.2021 10:21
Топ-5 способов выглядеть стильно в период межсезонья
18.03.2021 19:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.