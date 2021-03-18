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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:0396

Сумчани можуть стати частиною Всесвітньої кампанії зі збереження планети та її ресурсів

У суботу, 27 березня, о 20:30 кожен із жителів Сумської міської територіальної громади зможе долучитись до найбільшої світової ініціативи на підтримку збереження планети та сталого використання її ресурсів «Години Землі – 2021».

Нагадаємо, це Всесвітня кампанія, започаткована у 2007 році Всесвітнім фондом природи WWF, в рамках якої вся планета символічно на одну годину відключає світло.

Так, цьогоріч кампанія прагне привернути увагу українців до старовікових лісів – екосистем, які тривалий час розвивалися природним шляхом та не зазнали істотного антропогенного впливу. Адже ліси відіграють вкрай важливу роль у забезпеченні водного балансу, захищають від згубних наслідків повеней, паводків, зсувів, селів, є унікальним осередком біологічного різноманіття, особливо в умовах змін клімату тощо, і, громадяни мають спільними зусиллями захищати їх від вирубки або господарського втручання.
Зокрема, експертами WWF разом з партнерськими організаціями було попередньо описано вже близько 97 тис. га пралісів та старовікових лісів у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях і частково на Поліссі з метою ідентифікація таких та надання їм охоронного статусу. Станом на початок 2021 року, 64 тис. га цих лісів вже отримали високий охоронний статус, перебуваючи в складі заповідних зон біосферних заповідників та національних парків, або отримавши офіційний статус пралісів, квазіпралісів та природних лісів в межах лісових господарств.

Крім цього, 27 березня о 20:30 відкриється національна кампанія зі збору голосів на підтримку найстаріших лісів України. На сторінках WWF-Україна у соцмережах з 20:30 з’являться усі необхідні посилання, за якими зможуть долучитися і сумчани.

Общество
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