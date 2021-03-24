В Ахтырке дали 3 года 20-летнему серийному домушнику Ахтырской окружной прокуратурой в суде доказана вина 20-летнего юноши в систематических кражах из квартир жителей г. Ахтырка и Ахтырского района.

По данным следствия, нигде не работающий молодой человек в ночное время при отсутствии хозяев проникал на территорию частных домовладений, откуда похищал все ценные вещи. Доказана его причастность к 6 подобным кражам из дачных домов, гаражных помещений и квартиры. Добычей вора были 400 л меда, бытовые приборы, ювелирные изделия. Вместе с тем, во время отдыха на берегу реки в компании знакомых юноша извлек из личных вещей одного из присутствующих 1000 гривен.

В суде молодой человек вину свою признал, уверял, что раскаивается. По приговору суда от 17 марта осужден к 3 годам лишения свободы ч. 2 и ч. 3 ст. 185 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.