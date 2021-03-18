Отстранение от занятий в школе не привитого ребенка законно − решение Верховного суда

Верховный суд Украины постановил, что отстранение от занятий в школе не вакцинированного по возрасту ребенка законно и гарантирует безопасность всех учеников, сообщается во вторник, 23 марта, на сайте суда.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту", – говорится в сообщении ВС.

По информации суда, в соответствии со ст. 53 закона Украины "Об образовании", "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержание и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды".

В сообщении отмечается, что закон предоставляет право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку, в то же время в деле, которое пересматривалось, индивидуальное право отказаться от прививки "противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей".

"Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, не имеющим профилактических прививок, реализует свою обязанность по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка. Итак, право ребенка истицы на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено, учитывая общественные интересы", – объясняют в ВС.

В то же время, по информации суда, право ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установлены альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности, в учебном заведении.

Напомним, детей, которые не имеют прививки против кори, не будут допускать к обучению в садиках и школах. Соответствующее решение приняли на совещании в правительстве.