Мэр Сум решил усилить «масочное» постановление Кабмина решением исполкома Мэр Сум Александр Лысенко выносит на заседание исполкома Сумского горсовета проект решения о запрете сумчанам появляться на улицах без масок.

Об этом он заявил сегодня во время сессии горсовета.

Напомним: правительство запретило находиться на территории общего пользования без защитных масок и респираторов. Такие ограничения распространяются на регионы, которые попали в «красную» зону. В постановлении Кабинета министров от 22 марта отмечено, что в «красных» зонах людям запрещено «находиться на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот».

Напомним: подобное решение было принято исполкомом еще осенью, и его никто не отменял…