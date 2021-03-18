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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:36854

Мэр Сум решил усилить «масочное» постановление Кабмина решением исполкома

Мэр Сум Александр Лысенко выносит на заседание исполкома Сумского горсовета проект решения о запрете сумчанам появляться на улицах без масок.

Об этом он заявил сегодня во время сессии горсовета.

Напомним: правительство запретило находиться на территории общего пользования без защитных масок и респираторов. Такие ограничения распространяются на регионы, которые попали в «красную» зону. В постановлении Кабинета министров от 22 марта отмечено, что в «красных» зонах людям запрещено «находиться на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот».

Напомним: подобное решение было принято исполкомом еще осенью, и его никто не отменял…

Общество
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