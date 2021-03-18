Разбитые памятники и ограды: массовый вандализм на кладбище на Сумщине В соцсети появились фото и видео того, как нанятая фирма спилила аварийные деревья на одном из кладбищ Недригайлова.

Видно, что там сплошной «лесоповал» древесины вперемешку с разбитыми памятниками, ограждениями и крестами, пишет Ромны24.

«То, что сделали заезжие пилильщики (да еще и за большие деньги из бюджета громады) на кладбище на выгоне, шокирует. Местные такого бы не наделали. Понятно, что эти пилильщики делали так, как им сказали. Такие работы должны выполняться аккуратно и не спеша. Делали же, видно, наоборот. Быстро и пусть падает, куда упадет. Это старейшее кладбище Недригайлова, там до середины XIX века была деревянная кладбищенская церковь, где отпевали усопших наших предков. А рядом хоронили. Там память тысяч семей Недригайлова», - прокомментировал в соцсети депутат Недригайловского поселкового совета, редактор газеты «Голос Посулья» Игорь Скрипченко.

Тендер на спиливание деревьев на кладбище выиграла киевская фирма.

«Эта фирма должна была применить специальное оборудование и нанять альпинистов, чтобы они бережно опиливали ветви деревьев. Спилить и вывезти. На это заложили около 100 тыс. гривен в бюджете ОТГ», - говорит депутат Недригайловской громады Федор Кривопатря.

Ответ-извинение к людям записал и глава Недригайловской ОТГ Константин Волков. И пообещал взять этот вопрос на контроль. По его словам, фирма, которая наделала такой вред на кладбище, пообещала в семидневный срок все восстановить за свой счет.