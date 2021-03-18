Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:17501

Разбитые памятники и ограды: массовый вандализм на кладбище на Сумщине

В соцсети появились фото и видео того, как нанятая фирма спилила аварийные деревья на одном из кладбищ Недригайлова.

Видно, что там сплошной «лесоповал» древесины вперемешку с разбитыми памятниками, ограждениями и крестами, пишет Ромны24.

«То, что сделали заезжие пилильщики (да еще и за большие деньги из бюджета громады) на кладбище на выгоне, шокирует. Местные такого бы не наделали. Понятно, что эти пилильщики делали так, как им сказали. Такие работы должны выполняться аккуратно и не спеша. Делали же, видно, наоборот. Быстро и пусть падает, куда упадет. Это старейшее кладбище Недригайлова, там до середины XIX века была деревянная кладбищенская церковь, где отпевали усопших наших предков. А рядом хоронили. Там память тысяч семей Недригайлова», - прокомментировал в соцсети депутат Недригайловского поселкового совета, редактор газеты «Голос Посулья» Игорь Скрипченко.

Тендер на спиливание деревьев на кладбище выиграла киевская фирма.

«Эта фирма должна была применить специальное оборудование и нанять альпинистов, чтобы они бережно опиливали ветви деревьев. Спилить и вывезти. На это заложили около 100 тыс. гривен в бюджете ОТГ», - говорит депутат Недригайловской громады Федор Кривопатря.

Ответ-извинение к людям записал и глава Недригайловской ОТГ Константин Волков. И пообещал взять этот вопрос на контроль. По его словам, фирма, которая наделала такой вред на кладбище, пообещала в семидневный срок все восстановить за свой счет.

Как сообщили местные жители, на месте вандализма работала следственная группа. А депутаты Недригайловской ОТГ собрали подписи, чтобы срочно провести внеочередную сессию.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 15 смертей от коронавируса за сутки
Сегодня 08:41
Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію
Вчера 14:54
Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога
21.03.2021 19:01
Сумские лыжники выиграли Зимнюю гимназиаду Украины
Сегодня 10:16
ЗНО-2021 відбудеться у заплановані терміни
Сегодня 10:12
В Ахтырке дали 3 года 20-летнему серийному домушнику
Сегодня 09:58
Отстранение от занятий в школе не привитого ребенка законно − решение Верховного суда
Сегодня 09:49
Мэр Сум решил усилить «масочное» постановление Кабмина решением исполкома
Сегодня 09:36
Разбитые памятники и ограды: массовый вандализм на кладбище на Сумщине
Сегодня 09:17
На Сумщине почти полтысячи новых случаев заболевания коронавирусом: 15 летальных
Сегодня 08:37
Очередной губернатор Сумщины встретился с очередными китайцами
Сегодня 08:29
Театральний колектив сумської школи переміг в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю «Чисті роси»
Сегодня 08:03
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
Вчера 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
Вчера 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
Вчера 16:08
Заболеваемость коронавирусом растет: Сумщина уже «красная»
22.03.2021 19:17
Деркач опубликовал новую запись из кабинета Порошенко
22.03.2021 17:30
Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
21.03.2021 19:12
Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом
21.03.2021 08:32
Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
19.03.2021 16:28
Старт оздоровлення дітей пільгових категорій у Сумах
19.03.2021 10:21
Топ-5 способов выглядеть стильно в период межсезонья
18.03.2021 19:58
Роботодавець не виплатив заробітну плату. Як діяти?
18.03.2021 15:59
Главная инфекционистка Сумщины подвела итоги года с коронавирусом
18.03.2021 13:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15; 20.00; 24.03.2021 - 14.10; 18.00
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 19.30; 21.20
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Кино Планета Кіно
16.20; 19.00; 21.15
Ґодзілла проти Конга (Адам Вінгард, 2021)
Ґодзілла проти Конга (Адам Вінгард, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.15; 16.30; 18.45; 21.00
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
Кино Планета Кіно
15.30
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 18.35
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
20.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.