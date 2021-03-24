На Сумщине 15 смертей от коронавируса за сутки По состоянию на 24 марта в Сумской области 54790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 494 человек (Бурынский район - 1, Великописаревский район - 10, Глухов - 36, Глуховский район - 7, Конотоп - 17 Конотопский район - 2, Краснопольский район - 3, Лебедин - 2, Лебединский район - 2, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 24, Ахтырка - 8, Ахтырский район - 15, Ромны - 3, Роменский район - 2, Сумы - 288, Сумской район - 42, Тростянецкий район - 7, Ямпольский район - 24).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 771 летальный случай, из них за минувшие сутки - 15 (Конотоп - 1, Недригайловский район - 1, Сумы - 5, Шостка - 2, Шосткинский район - 3, Ямпольский район - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 48590 человек, из них за минувшие сутки - 209 (Белопольский район - 13, Бурынский район - 3, Краснопольский район - 5, Лебедин - 3, Лебединский район - 2, Недригайловский район - 6, Ахтырка - 3, Ахтырский район – 17, Путивльский район - 16, Ромны - 1, Сумы - 90, Сумской район - 8, Шостка - 21, Ямпольский район - 21).