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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине почти полтысячи новых случаев заболевания коронавирусом: 15 летальных

На утро 24 марта в Сумской области подтверждено 54 790 случаев заболевания COVID-19.

За вторник добавилось 494 новых случая. Выздоровело 209 человек, - всего 48 590. Умерло 15 человек, - всего 771. Лечатся 5429/

В Украине 14174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 750 детей и 434 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 5438 человек; летальных случаев - 342; выздоровели - 7386 человек; осуществлено тестирований за сутки - 126 948 (в том числе методом ПЦР - 52196, методом ИФА - 21549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 53203).

За все время пандемии в Украине заболело - 1579906 человек; выздоровели - 1276272 человека; летальных исходов - 30 773; проведения ПЦР-тестов - 7778231.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1300 случаев;

- Винницкая область - 616 случаев;

- Волынская область - 275 случаев;

- Днепропетровская область - 785 случаев;

- Донецкая область - 635 случаев;

- Житомирская область - 453 случая;

- Закарпатская - 637 случаев;

- Запорожская область - 603 случая;

- Ивано-Франковская область - 351 случай;

- Киевская область - 813 случаев;

- Кировоградская область - 113 случаев;

- Луганская область - 152 случая;

- Львовская область - 939 случаев;

- Николаевская область - 380 случаев;

- Одесская область - 1177 случаев;

- Полтавская область - 450 случаев;

- Ривненская область - 540 случаев;

- Сумская область - 494 случая;

- Тернопольская область - 522 случая;

- Харьковская область - 809 случаев;

- Херсонская область - 128 случаев;

- Хмельницкая область - 994 случая;

- Черкасская область - 426 случаев;

- Черновицкая область - 484 случая;

- Черниговская область - 98 случаев.

Общество
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