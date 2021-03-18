На Сумщине почти полтысячи новых случаев заболевания коронавирусом: 15 летальных

За вторник добавилось 494 новых случая. Выздоровело 209 человек, - всего 48 590. Умерло 15 человек, - всего 771. Лечатся 5429/
В Украине 14174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 750 детей и 434 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 5438 человек; летальных случаев - 342; выздоровели - 7386 человек; осуществлено тестирований за сутки - 126 948 (в том числе методом ПЦР - 52196, методом ИФА - 21549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 53203).
За все время пандемии в Украине заболело - 1579906 человек; выздоровели - 1276272 человека; летальных исходов - 30 773; проведения ПЦР-тестов - 7778231.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 1300 случаев;
- Винницкая область - 616 случаев;
- Волынская область - 275 случаев;
- Днепропетровская область - 785 случаев;
- Донецкая область - 635 случаев;
- Житомирская область - 453 случая;
- Закарпатская - 637 случаев;
- Запорожская область - 603 случая;
- Ивано-Франковская область - 351 случай;
- Киевская область - 813 случаев;
- Кировоградская область - 113 случаев;
- Луганская область - 152 случая;
- Львовская область - 939 случаев;
- Николаевская область - 380 случаев;
- Одесская область - 1177 случаев;
- Полтавская область - 450 случаев;
- Ривненская область - 540 случаев;
- Сумская область - 494 случая;
- Тернопольская область - 522 случая;
- Харьковская область - 809 случаев;
- Херсонская область - 128 случаев;
- Хмельницкая область - 994 случая;
- Черкасская область - 426 случаев;
- Черновицкая область - 484 случая;
- Черниговская область - 98 случаев.