Очередной губернатор Сумщины встретился с очередными китайцами На Сумщине находится делегация ОО «Китайская диаспора в Украине».

Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома обсудил с представителями делегации направления сотрудничества между Сумской областью и Китайской Народной Республикой.

По его словам, областная власть сделает все необходимое, чтобы представители КНР развивали свой бизнес, путешествовали или учились в Сумской области также успешно и комфортно, как у себя дома.

Глава Китайской диаспоры в Украине Ли Сюеган отметил, что Китай видит сотрудничество с Сумской областью в аграрной, промышленной, научной, образовательной и культурной сферах и полностью готов к эффективной работе.

«Сегодняшняя встреча - это еще один шаг к открытию возможностей Сумщины для Китайской Народной Республики. Думаю, что этот ознакомительный визит даст свои плоды. В следующий раз мы планируем подписать Меморандум о сотрудничестве, - отметил Василий Хома по итогам встречи. - Я вижу заинтересованность китайской стороны в реализации совместных проектов. А это, соответственно, средства в экономику Сумщины, рабочие места, наполнение бюджетов разных уровней».

Также делегация общественной организации «Китайская диаспора в Украине» встречалась с представителями бизнеса региона различных сфер: аграрной, переработки и производства продуктов питания, строительства и строительных материалов, медицинской, городского электротранспорта о возможности реализации инвестиционных проектов на Сумщине.

Во время встречи в Конгресс-центре СумГУ с руководством СумГУ, СНАУ, СумГПУ гости имели возможность посмотреть презентацию научного и образовательного потенциала трех высших учебных заведений Сумщины, перспектив сотрудничества с вузами КНР по обучению и обмену студентами.

Напомним: каждый новый глава ОГА встречается с китайскими товарищами и обещает золотые горы инвестиций.