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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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"Криця в жіночих обладунках”: у Сумах презентували соціальний проект про мам дітей з інвалідністю

У сумській міській галереї презентували фотовиставку в рамках проєкту "Криця в жіночих обладунках". Фотограф Наталія Байстрюченко зобразила на світлинах жінок, які виховують дітей з інвалідністю.

Проєкт "Криця в жіночих обладунках" започаткували два роки тому. Тоді вперше в ньому взяли участь 10 мам, цього року – удвічі більше, пише Суспільне.

Оксана Ліцман має трьох дітей з інвалідністю: Артему скоро 6, двійнятам Алісі та Маргариті – по 7 років. Участь у фотосесії взяли вдруге.

"З дітками було складно, розбили фотосесію на чотири дні. Вся фотосесія тривала 2 місяці, на 2 місяці й розбився мій фотосет. Це моя мрія з дитинства, балериною я не була, це просто образ, пуанти малі для мене на два розміри (скажу як воно є насправді). Образи дівчаток я підбирала під свій образ, все-таки хочеться мені свою мрію втілити у комусь із дівчаток", - розповіла Оксана.

у Сумах презентували соціальний проект про мам дітей з інвалідністю
Суспільне Суми

Кожна учасниця проєкту на виставці представлена у двох образах: на одній світлині зображена з дитиною або дітьми, на іншій - демонструє свою професію, хобі або мрію.

у Сумах презентували соціальний проект про мам дітей з інвалідністю
Суспільне Суми

Фотосесія для таких жінок - це можливість перезавантажитись, говорить організаторка проєкту Наталія Дєнісова.

"Можливість вийти, одягтися, макіяж, зачіска, плюс до того - не кожна родина може дозволити собі професійну фотосесію. Для суспільства ми хотіли показати, що ми є, що у нас звичайні дітки, яких ми любимо так само, які посміхаються, фотографуються, живуть", - розповіла вона.

Фіксувала жінок і дітей в моменті фотограф Олена Байстрюченко. "Це було цікаво. Від них не можна очікувати того, що ти спланувала. Вони всі різні, всі просили показати фото, а потім просили : "Ми хочемо і там", показували пальцем. Деяким дівчаткам не потрібно було нічого говорити, вони то так стануть, то так ручку зроблять", - ділиться враженнями Олена.

у Сумах презентували соціальний проект про мам дітей з інвалідністю
Суспільне Суми

Світлини жінок увійшлидо книги-фотоальбому. Їх супроводжують історії про учасниць проєкту.

"Це – шлях, він починався з якоїсь дитячої мрії або деталі, яка характеризує образ життя, є традицією родинною або особистою, або початок ранку, що відрізняє жінку від інших", - говорить співаторка книги Наталія Лебідь.

Світлини в міській галереї можна буде переглянути впродовж кількох тижнів.

Общество
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