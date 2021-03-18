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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах відбувся допрем’єрний показ вистави "Спадкоємці Рабурдена". Прем'єру переносять

У Сумах відбувся допрем’єрний показ вистави "Спадкоємці Рабурдена", а прем’єру відтерміновують на невизначений час. Готували її протягом року до Міжнародного дня театру, який відзначатиметься 27 березня, у Театрі юного глядача.

П’єсу французького письменника Еміля Золя обрали, за словами режисерки-постановниці Олександри Сокол, через її актуальність, пише Суспільне.

"В Інтернеті зараз - хто помер, то таке враження, що ти на кладовищі йдеш. І тільки людина померла, як іде одразу наступний блог: кому дістануться мільйони цієї людини, розумієте? Тобто у людей немає нічого святого. Ну, про це й наша вистава", - сказала вона.

Готували виставу до показу з перервами, через карантин. Сценографією займалася художниця Лариса Аполлонова.

"Це - командна робота, коли ми зробили душевну роботу. Мені б хотілося, щоб глядачу теж сподобалося, дати глядачу якийсь смаколик, бо у нашому житті зараз - дуже багато хвороб і нехороших моментів, тож хотілося, щоб їм було тепло, затишно", - розповіла вона.

Втілювали на сцені "Спадкоємців Рабурдена" десять акторів.

Комедія - на дві дії. Триває понад дві години. Прем’єра мала відбутись 25 березня, та коли її побачить глядач, невідомо.

"Ми радіємо від того, що у нас є можливість зробити допрем'єрний показ нашої вистави. Звичайно прикро те, що ми знову - у локдауні й у нас немає можливості грати прем’єрну виставу, як вже було заплановано 25, 26 та 27 березня, безпосередньо у наше свято – Міжнародний день театру. Це все переноситься на невизначений термін, ле театр буде працювати у репетиційному режимі. Також ми будемо готувати нову виставу до випуску", - каже головна режисерка Ганна Кобець.

Придбані квитки на "Спадкоємців Рабурдена" можна повернути або змінити на іншу дату.

"Усі хто має квитки, які купував у нашій касі, можуть підійти і отримати гроші. Каса працює у нашому театрі. Якщо було перерахування, то вони можуть подивитися нашу виставу після закінчення локдауну", - сказала заступниця директора Жанна Шевченко.

Переноситься, але не скасовується – так про цьогорічний "Чехов-фест" сказав його артдиректор Володимир Нянькін.

"Вистави відбудуться на початку або у середині червня. Абсолютно всі квитки, які купували люди минулого року на вистави приїжджих театрів, я маю на увазі, "Ліс" театру Франка, "Убити чи любити" Молодого театру з Києва та "Корсиканка" Театру на лівому березі Дніпра – всі квитки дійсні. Все відбудеться", - сказав він.

"Чехов фест" - всеукраїнський театральний фестиваль, який з 2013 року проходить в Сумах. У 2020-му цей фестиваль був запланований на 13-29 березня. Тоді його перенесли на травень, а потім - на наступний рік. Цьогорічний "Чехов-фест" стартував 13 березня та мав тривати до 6 червня.

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