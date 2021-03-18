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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Уволили с работы, пока служил в армии: на Сумщине женщина обратилась в Верховный суд

На Сумщине женщина обратилась в Верховный суд за восстановлением своих прав. Когда она проходила службу в армии по контракту, ее уволили с работы. Лицей в Конотопе, в котором она работала, реорганизовали. Поэтому ее место не сохранилось.

Младший сын Галины Степаненко, четвероклассник Глеб рассматривает с бабушкой мамины благодарности и грамоты. Их женщина получила за время военной службы. В армии Галина - с 2016 года. Ее старший сын Даниил - студент Полтавской медицинской академии. Он рассказывает, как мама пошла на службу, пишет Суспільне.

«Когда была Революция Достоинства, мы всей семьей наблюдали, очень переживали и, возможно, у каждого в нашей стране было поднятие патриотического духа. Возможно, это также способствовало ее выбору. После наступления тяжелого периода в нашей стране она поняла, что как-то может помочь», - говорит он.

Сначала, по его словам, был полигон: «Уже тогда - переживания, шаг довольно весомый. Она там была одна, без семьи. Конечно, мы ей звонили, несколько раз с семьей ездили, но все равно, все время - эти казарменные условия для женщины».

Мать Галины - Надежда Степаненко вспоминает: «На тренинге учили стрелять, еще и в наряды они ходят, бронежилеты надевают. Я ее вообще отговаривала, боялась, что в АТО их посылали, это же был риск».

До армии женщина работала в лицее около восьми лет.

«В лицей я пришла работать на должность бухгалтера по зарплате. Затем была переведена, где-то через полгода на должность главного бухгалтера и до февраля 2016 года, пока я не призвалась служить в Вооруженные силы Украины, была на посту главного бухгалтера», - рассказывает Галина.

В 2019 году, по ее словам, началось «объединение училища».

«Узнала уже потом, что меня уволили. Приехала - забрала трудовую книжку, вручили копию приказа о моем увольнении», - говорит женщина.

Бывшая коллега - Галина Таращенко говорит: «Она военная давным-давно, у нее 5 лет - военной службы, идеальный бухгалтер. Всегда во всех вопросах могла помочь, подсказать. К ней многие обращались по финансовым вопросам».

За время службы в 58-й бригаде Галина служила в районе города Торецк Донецкой области. Освободилась три недели назад. Сейчас она безработная, ищет работу в Киеве и пытается доказать в суде незаконность своего увольнения.

О решении первой инстанции говорит глава Конотопского горрайонного суда Татьяна Буток: "Исковые требования Степаненко Галины Николаевны были удовлетворены полностью. Признано незаконным и отменен приказ о ее увольнении, восстановлена она на работе, взысканы все выплаты за время вынужденного прогула».

Средства за вынужденный прогул и расходы на адвоката составили более 73 тыс. грн. Заведение же, к которому вместе с преподавателями и студентами присоединили лицей, где работала Галина Степаненко, подало апелляцию.

«Галина Николаевна в своем иске просила ее восстановить в той должности, которую она не занимала. Она не находилась с нашим учебным заведением в трудовых отношениях. Она была и является главным бухгалтером «Конотопского профессионального лицея». Это два разных юридических лица».

Кор.: - На сколько я понимаю, лицея два года не существует, а ваше учебное заведение является правопреемником?

- Да, но институт правопреемства заключается в том, что сказать: не существует, можно только тогда, когда в государственном реестре будет соответствующая запись о ликвидации, - отмечает юрисконсульт училища Евгений Пшеничников.

Сумской апелляционный суд согласился с незаконностью увольнения, но отменил выплаты и восстановление на работе.

«На момент рассмотрения дела, принятия решения, в едином реестре Конотопский профессиональный лицей находился в процессе прекращения деятельности, а, следовательно, юридическое лицо не было ликвидировано. Таким образом, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса не произошло перехода прав и обязанностей от Конотопского профессионального лицея - к Конотопскому высшему профессиональному училищу. И соответственно у суда первой инстанции не было никаких оснований восстанавливать лицо в Конотопском высшем профессиональном училище», - говорит пресс-секретарь суда Екатерина Спивак.

Представитель Галины Степаненко в Верховном суде Юрий Кондратенко говорит, что постановление апелляционного суда - формальное и не имеет практического значения.

«В соответствии с Кодексом законов о труде и других законодательных актов она имеет право на сохранение места работы, как во время прохождения службы по контракту в особый период, а также она имеет право на соответствующие выплаты. Решение суда, которым признано незаконным приказ о ее увольнении, не будете иметь практическое значение, поскольку оно есть только на бумаге, но практически человек лишен всех гарантий», - сказал он.

23 марта Галине Степаненко пришло постановление Верховного суда: ее дело взяли к рассмотрению.

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