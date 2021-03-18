Как в Сумах будет работать Центральный рынок и «Евробазар» в условиях «красной зоны»

С 24 марта в связи с введением «красной зоны» карантина запрещается прием посетителей в ТРЦ, развлекательных заведениях и заведениях торговли на территории г. Сумы. Поэтому на период карантина ТРЦ «Евробазар» временно прекращает свою работу.
Продолжают работать в обычном режиме:
- галерея рынка (круглый рынок / продовольственная группа);
- овощной павильон (у «Евробазара»);
- селянский рынок.
На период введения карантина на территории Центрального рынка будут действовать все необходимые противоэпидемические мероприятия, а именно: обязательное ношение масок посетителями и сотрудниками, а также – антисептическая обработка помещений и поверхностей.