Сумские канализационные стоки будут очищать кислотами Таким способом попытаются уменьшить количество вредных веществ, которые несет в себе вода с нечистотами, и довести воду с очистных сооружений в необходимых санитарных и экологических норм, чтобы не вредить реке Псел.

В конце прошлого года сумской водоканал получил патент на использование янтарной и лимонной кислоты, пишет Суспільне.

За сутки на очистных сооружениях обеззараживают около 70 000 м³ воды. Сюда собирают стоки от всех бытовых потребителей и предприятий Сум. Очищают воду микроорганизмами, которые живут в иле, рассказывает заведующая лабораторией Ирина Забара.

«Для наших очистных сооружений есть такая проблема как большое содержание сероводорода в сточных водах. Сероводород в сточных водах приводит к образованию нитчатых бактерий - это угроза для биологической очистки», - говорит она.

Нитчатые бактерии несут угрозу для бактерий-очистителей. В свою очередь, сточные воды очищаются недостаточно, рассказывает она. Для преодоления роста нитчатых бактерий будут использовать янтарную и лимонную кислоты.

«У нас уже устаревшие очистные сооружения, они имеют большую изношенность, а концентрации, поступающих в сточных водах, очень большие. А наши мощности очистных сооружений не рассчитаны на такие большие концентрации», - рассказывает Ирина Забара.

Два года назад начали исследовать возможности кислот. «Мы отбираем определенную дозу активного ила, в лаборатории обрабатываем. Смотрим, есть улучшение или нет, потом уже обработанный активный ил мы добавляем в аэротенки тех очистных сооружений, на которых мы будем делать активацию. Два этапа лимонной кислотой и один этап янтарной кислотой», - говорит она.

Аэротенки - это такие бассейны, в которых очищают воду. Сначала от «механической» грязи, затем - биологической. В конце 2020 года свое изобретение с применением лимонной и янтарной кислот предприятие запатентовало.

По мнению эколога Сергея Шевченко, это должно повлиять как на экономику предприятия, так и окружающий мир. По его словам, в последние годы уменьшается количество воды, которая используется для канализации, а затем, на очистные сооружения поступают растворы с высокой концентрацией загрязняющих веществ. В первую очередь, это отражается на состоянии ила.

«Такой концентрации органики не выдерживает биологически активный ил, его нужно очень часто менять. Он не успевает восстанавливаться. Ну, а если мы как раз добавим туда катализаторов, то есть тех веществ, которые будут поддерживать жизнеспособность бактерий, тогда они будут просто дольше жить, эффективнее будет очистка», - говорит он.

Янтарная и лимонная кислота действуют как ферменты, то есть катализаторы, которые усиливают процессы очистки.

В 2021 году на городских очистных сооружениях также планируют сделать частичную реконструкцию и модернизировать песколовки, отстойники, сооружения для аэрации и илонасосные станции.

На это 2 млн евро дает Северная экологическая финансовая корпорация, сказала пресс-секретарь предприятия Виктория Журавлева. Проект пока на этапе проектно-сметной документации.

По информации государственной экоинспекции, сумские стоки имеют отклонения от норм. Последний раз, рассказала пресс-секретарь ведомства в области Наталия Новак, сумской водоканал проверяли в феврале и составили 4 админпротокола.

«Среди этих нарушений был и сброс недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений в Псел. По результатам лабораторных исследований проб воды выше сброса и ниже сброса, было обнаружено, что из очистных сооружений сбрасывается вода с превышением таких показателей как химическое потребление кислорода, биологическое потребление кислорода, нитриты, фосфаты, то есть те показатели, которые характерны для недостаточно очищенных канализационных стоков. Сейчас инспекция осуществляет расчет ущерба, причиненного в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод», - рассказала Н.Новак.

По ее словам, в 2020 году во время такой же проверки они насчитали более 190 тыс. грн убытков, которые нанесло предприятие. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.