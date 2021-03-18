Сумские копы задержали наркомана Патрульные обнаружили у сумчанина три бумажных свертка с веществом, похожим на наркотическое.

Мужчину инспекторы роты тактико-оперативного реагирования обнаружили вечером на улице Герасима Кондратьева. Гражданин подозрительно себя вел и нервно оглядывался вокруг. Поэтому стражи порядка решили его проверить. 38-летний гражданин на вопрос о наличии у него запрещенных в обороте веществ, только улыбнулся. Он сообщил, что кроме кофе, у него ничего нет. Во время проведения поверхностной проверки именно в данном пакете из-под кофе полицейские и обнаружили три бумажных свертка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Для выяснения обстоятельств дела инспекторы на место вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотических средств) УК.