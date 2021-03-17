В Сумах поймали трех серийных домушников: 17 эпизодов Известно о 17 эпизодах данного преступления, совершенных в городе Сумы. Ворами оказались трое местных жителей.

Благодаря слаженной работе сотрудников управления уголовного розыска, управления оперативно-технических мероприятий, следственного управления и работников Сумского районного управления полиции трем мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Относительно 21-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а 25-ти и 27-летнему подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

На злоумышленников ждет суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.