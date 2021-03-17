В Сумах стартовал месячник благоустройства Месячник благоустройства в Сумской общине, который продлится с 22 марта по 23 апреля будет проходить с учетом всех карантинных ограничений.

Согласно решению исполнительного комитета, месячник благоустройства стартовал 22 марта, продлится до 23 апреля. Несмотря на то, что он будет проходить в условиях карантина, реализация мероприятий состоится с соблюдением всех санитарных норм.

Управление «Инспекция по благоустройству в городе Сумы» должно обеспечить постоянный действенный контроль за исполнением субъектами хозяйствования мероприятий по наведению надлежащего санитарного состояния во время проведения общегородского месячника, координируя усилия с департаментом инфраструктуры города.

«Было налажено взаимодействие с субъектами хозяйствования, территориальными органами центральной власти, управляющими многоквартирных домов, ОСМД, представителями старостинских округов, с квартальным комитетами. Был составлен план-график совещаний, график проведения проверок, введен секторный подход к обследованию территорий и объектов в городе Сумы по состоянию их благоустройства. Наша задача и задача представителей учреждений, предприятий, организаций, жителей города - всех тех, кто здесь живет, работает и любит свой город, навести порядок в нашем большом доме и подготовиться к Пасхе», - отметила заместитель мэра Сум Тамара Ищенко.

Начальник управления благоустройства департамента инфраструктуры города Юрий Шевченко рассказал, что работа стартовала уже вчера. Мероприятия в рамках месячника благоустройства будут не только на территории города Сумы, но и в старостинских округах, которые недавно были присоединены к Сумской городской территориальной громады. Именно поэтому предварительно было проведено обследование на местах и сформирован список объектов, где будет проводиться благоустройство.

Координация по определению мест на участие в месячнике по благоустройству политических партий, общественных формирований, волонтеров, депутатских фракций и граждан будет осуществляется по телефонам 70-06-02, 70-05-93.