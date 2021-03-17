Сумчанам придется ходить в масках и на улице Кабмин запретил людям ходить по улице без масок в «красной» зоне

Правительство запретило находиться на территории общего пользования без защитных масок и респираторов. Такие ограничения распространяются на регионы, которые попали в «красную» зону, пишет Суспільне.

В постановлении Кабинета министров от 22 марта отмечено, что в «красных» зонах людям запрещено «находиться на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот».

В статье 13 Закона Украины о благоустройстве населенных пунктов написано, что к территории общего пользования относятся:

- парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

- памятники культурного и исторического наследия;

- площади, площади, бульвары, проспекты;

- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

- пляжи;

- кладбища.