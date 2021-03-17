На мосту в селі Заруцькому тривають роботи На об’єктах, де проводить роботи ТОВ “Сумимостобуд” застосовуються матеріали виготовлені на власному полігоні та мають відповідні сертифікати якості.

На ремонті мостового переходу в селі Заруцькому використовують палі теж власного виробництва. Мостовики ТОВ “Сумимостобуд” забили уже 26 паль довжиною 16 метрів.

Цей міст є стратегічно важливим об’єктом, адже сполучає пропускні пункти на Сумщині та Чернігівщині. Робота над ним проходить у кілька етапів: міст умовно поділили на дві частини, на першій вже забили палі, улаштували насадки, на які змонтували залізобетонні балки та забетонували монолітну плиту довжиною 70 та шириною 4,5 метрів.

Нині майстри працюють на другій частині мосту. Тут вони виконають ті ж роботи, що і на першій.

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