Разбившийся на Сумщине вертолетчик был пьян и работал нелегально Апелляционный суд поддержал позицию Гоструда о наложении штрафа за использование неоформленного труда.

Третий апелляционный административный суд признал правомерным постановление Гоструда о наложении на частное предприятие «Полет сервис» штрафной санкции за использование неофициальной труда.

Согласно этому постановлению за допуск к работе работника без оформления с ним трудовых отношений предприниматель должен уплатить 125 190 грн.

Невыездное инспектирование проводилось в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами по сообщению о выявленных в ходе выполнения ими полномочий признаков нарушения законодательства о труде по неоформлению трудовых отношений. В ходе внепланового мероприятия инспекторами труда было установлено, что работник допущен к выполнению агрохимических работ, связанных с обработкой удобрениями земельного участка на территории Сумской области на вертолете без заключения трудового договора. Мужчина в результате трагических обстоятельствах погиб при исполнении вышеуказанных работ. Особого внимания заслуживает тот факт, что во время аварии он был в состоянии алкогольного опьянения.

Воздушное судно находилось в собственности частного предприятия, но работодатель, поручив вертолет пилоту, решил ограничиться лишь устной договоренности о работе, и вовсе «забыл» об официальном трудоустройстве работника. Согласно нормативно-правовых актов Украины предприятие как владелец воздушного судна, было обязано обеспечить режим рабочего времени, времени отдыха, безопасные условия труда, условия быта, социальной защиты пилота, выполнить комплекс организационных и практических мер по его обучению, медицинской сертификации и ежедневного медицинского наблюдения и медицинского обеспечения, специальной наземной и летной подготовки, специальной подготовки по вопросам безопасного проведения работ с пестицидами и агрохимикатами, проведения инструктажа перед каждым вылетом.

Выполнение такого указанного объема организационных и практических мероприятий без оформления трудовых отношений путем заключения трудового договора невозможно.

По результатам невыездного инспектирования должностными лицами Управления Гоструда в Сумской области составлен акт невыездного инспектирования, внесено предписание и было принято решение о вынесении постановления о наложении штрафа за использование неоформленной труда одного работника.

С целью отмены данного постановления предприятие обратилось в суд. Судом первой инстанции иск был удовлетворен, впрочем, коллегия судей Третьего апелляционного административного суда проверив доводы сторон, исследовав материалы дела, признала решение Гоструда правомерным, отменив решение окружного административного суда.