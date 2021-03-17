Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:56705

Разбившийся на Сумщине вертолетчик был пьян и работал нелегально

Апелляционный суд поддержал позицию Гоструда о наложении штрафа за использование неоформленного труда.

Третий апелляционный административный суд признал правомерным постановление Гоструда о наложении на частное предприятие «Полет сервис» штрафной санкции за использование неофициальной труда.

Согласно этому постановлению за допуск к работе работника без оформления с ним трудовых отношений предприниматель должен уплатить 125 190 грн.

Невыездное инспектирование проводилось в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами по сообщению о выявленных в ходе выполнения ими полномочий признаков нарушения законодательства о труде по неоформлению трудовых отношений. В ходе внепланового мероприятия инспекторами труда было установлено, что работник допущен к выполнению агрохимических работ, связанных с обработкой удобрениями земельного участка на территории Сумской области на вертолете без заключения трудового договора. Мужчина в результате трагических обстоятельствах погиб при исполнении вышеуказанных работ. Особого внимания заслуживает тот факт, что во время аварии он был в состоянии алкогольного опьянения.

Воздушное судно находилось в собственности частного предприятия, но работодатель, поручив вертолет пилоту, решил ограничиться лишь устной договоренности о работе, и вовсе «забыл» об официальном трудоустройстве работника. Согласно нормативно-правовых актов Украины предприятие как владелец воздушного судна, было обязано обеспечить режим рабочего времени, времени отдыха, безопасные условия труда, условия быта, социальной защиты пилота, выполнить комплекс организационных и практических мер по его обучению, медицинской сертификации и ежедневного медицинского наблюдения и медицинского обеспечения, специальной наземной и летной подготовки, специальной подготовки по вопросам безопасного проведения работ с пестицидами и агрохимикатами, проведения инструктажа перед каждым вылетом.

Выполнение такого указанного объема организационных и практических мероприятий без оформления трудовых отношений путем заключения трудового договора невозможно.

По результатам невыездного инспектирования должностными лицами Управления Гоструда в Сумской области составлен акт невыездного инспектирования, внесено предписание и было принято решение о вынесении постановления о наложении штрафа за использование неоформленной труда одного работника.

С целью отмены данного постановления предприятие обратилось в суд. Судом первой инстанции иск был удовлетворен, впрочем, коллегия судей Третьего апелляционного административного суда проверив доводы сторон, исследовав материалы дела, признала решение Гоструда правомерным, отменив решение окружного административного суда.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію
Сегодня 14:54
Мэр Сум рассказал, что будет запрещено в «красной зоне» (видео)
Сегодня 10:59
На Сумщине 54 296 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:56
Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога
21.03.2021 19:01
Определился победитель Кубка Михаила Фоменко
Сегодня 15:35
В Сумах поймали трех серийных домушников: 17 эпизодов
Сегодня 15:32
В Сумах стартовал месячник благоустройства
Сегодня 15:20
Сумчанам придется ходить в масках и на улице
Сегодня 15:09
На мосту в селі Заруцькому тривають роботи
Сегодня 15:08
Разбившийся на Сумщине вертолетчик был пьян и работал нелегально
Сегодня 14:56
В Ромнах работники полиции поймали дерзкого вора
Сегодня 14:49
В Сумах снова перенесли «Чехов-фест»
Сегодня 14:36
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15; 20.00; 24.03.2021 - 14.10; 18.00
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 19.30; 21.20
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Кино Планета Кіно
16.20; 19.00; 21.15
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
Кино Планета Кіно
15.30
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 18.35
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
20.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.