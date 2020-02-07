Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію

«Анапластична епендимома шийного відділу хребта на рівні С2-С7» - такий невтішний діагноз поставили лікарі маленькій глухівчанці Марійці Кудояр у 2017 році. Після проведеної операції з видалення пухлини Маша втратила здатність рухатись. До теперішнього часу дівчинка пройшла 5 блоків хіміотерапії, курс променевої терапії та 4 блоки противорецидивної хіміотерапії.
Маші важливо притримуватись рекомендацій лікарів та вчасно проходити реабілітацію до повного подолання хвороби, адже зараз у дівчинки наявний спастичний тетрапарез переважно в нижніх кінцівках та лівій руці. Попереду ще складна праця над собою.
Мама Марійки розповідає:
– Донечка займається кожного дня, щоб знову повноцінно жити. Самі звичайні речі, такі як сидіти, ходити, бігати, для Маші – це не прості речі, а велика щоденна праця. Просто посидіти, рівно державши спину, не спираючись на руки, Марійка може не більше 5 хвилин. Та потрібно займатись, тренувати м’язи, щоб надалі можна було весь час тримати спину рівно. Марійці потрібна кваліфікована реабілітація, яку можуть надати лише фахівці. Допоможіть донечці в її бажанні одужати. Вона дуже хоче ходити. Вона навіть не плаче, коли займається. Вона посміхається, бо вірить, що в неї вийде одужати, вона докладає всіх зусиль, старанно виконує все, що потрібно з фізичних вправ. Їй лише потрібна підтримка. Щиро вдячні кожному хто протягнув руку допомоги і зробив крок назустріч моїй донечці!
Мама Марійки - Ірина звертається до небайдужих людей за фінансовою допомогою, адже хвороба донечки забрала чимало коштів, а попереду ще тривала реабілітація.
Реквізити для надання допомоги на реабілітацію:
Карта ПриватБанку 4149 4991 3168 7954 Кудояр Ірина Анатоліївна (мама)
Контактний телефон волонтера Стеценко Вікторії – 099 057 4682.
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