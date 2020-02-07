Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:54227

Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію

Після складної операції дівчинка з Глухова втратила здатність ходити та вона мріє впевнено стати на ноги, але для цього потрібно значні зусилля лікарів, Марійки та батьків. На проведення тривалої реабілітації необхідні великі кошти.

«Анапластична епендимома шийного відділу хребта на рівні С2-С7» - такий невтішний діагноз поставили лікарі маленькій глухівчанці  Марійці Кудояр у 2017 році. Після проведеної операції з видалення пухлини Маша втратила здатність рухатись. До теперішнього часу дівчинка пройшла 5 блоків хіміотерапії, курс променевої терапії та 4 блоки противорецидивної хіміотерапії.

Маші важливо притримуватись рекомендацій лікарів та вчасно проходити реабілітацію до повного подолання хвороби, адже зараз у дівчинки наявний спастичний тетрапарез переважно в нижніх кінцівках та лівій руці. Попереду ще складна праця над собою.

Мама Марійки розповідає:

– Донечка займається кожного дня, щоб знову повноцінно жити. Самі звичайні речі, такі як сидіти, ходити, бігати, для Маші – це не прості речі, а велика щоденна праця. Просто посидіти, рівно державши спину, не спираючись на руки, Марійка може не більше 5 хвилин. Та потрібно займатись, тренувати м’язи, щоб надалі можна було весь час тримати спину рівно. Марійці потрібна кваліфікована реабілітація, яку можуть надати лише фахівці. Допоможіть донечці в її бажанні одужати. Вона дуже хоче ходити. Вона навіть не плаче, коли займається. Вона посміхається, бо вірить, що в неї вийде одужати, вона докладає всіх зусиль, старанно виконує все, що потрібно з фізичних вправ. Їй лише потрібна підтримка. Щиро вдячні кожному хто протягнув руку допомоги і зробив крок назустріч моїй донечці!

Мама Марійки - Ірина звертається до небайдужих людей за фінансовою допомогою, адже хвороба донечки забрала чимало коштів, а попереду ще тривала реабілітація.

Реквізити для надання допомоги на реабілітацію:

Карта ПриватБанку 4149 4991 3168 7954 Кудояр Ірина Анатоліївна (мама)

Контактний телефон волонтера Стеценко Вікторії – 099 057 4682. 

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