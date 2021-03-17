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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:49254

В Ромнах работники полиции поймали дерзкого вора

Злоумышленник в течение двух недель обворовывал хозяйственные помещения пенсионеров, забирая оттуда металлолом.

За помощью к работникам Роменского районного отдела полиции обратился 74-летний местный житель, который обнаружил, что в течение двух недель из его хозяйственного помещения исчезают различные металлические предметы: газовая плита, холодильник, капот автомобиля и слесарный инструмент.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38-летний местный. Тот своей причастности к совершенному не отрицал и объяснил свой поступок желанием «заработать». Злоумышленник также признался, что обокрал еще одно хозяйственное помещение, вынеся оттуда металлолом.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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