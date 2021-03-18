Театральний колектив сумської школи переміг в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю «Чисті роси» У Сумах визначили переможців обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «Театральне мистецтво» – «Лялькове диво».

На розгляд журі було подано 11 відеоматеріалів конкурсних виступів дитячих театральних колективів закладів загальної середньої, позашкільної освіти Лебединської, Сумської, Тростянецької, Роменської міських рад, Великописарівської, Краснопільської, Недригайлівської селищних рад, Верхньосироватської сільської ради. Дитячі театральні колективи основного та вищого рівнів виконавської майстерності представили вистави-мініатюри, фрагменти лялькових вистав. Журі відзначило оригінальну сценографію, якість театральних ляльок і музичного оформлення. Переможцем у номінації «Сучасний театр» став представник Сум – театральний колектив «Діти Мельпомени» школи № 29 (керівник Віталія ТОВСТА).