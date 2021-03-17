На Сумщине водоканал заплатит 2,3 млн грн убытков, причиненных окружающей среде

При реализации представительских полномочий прокуратурой установлено, что указанное предприятие в течение 2018-2019 годов осуществляло забор подземных вод без специального разрешения на пользование недрами. Поэтому целью защиты государственных интересов в области охраны и рационального использования водных ресурсов прокуратура обратилась в суд о взыскании убытков.
Средства специальных фондов государственного и местных бюджетов направляются на финансирование программ и мероприятий в сфере охраны окружающей природной среды, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.