На Сумщине водоканал заплатит 2,3 млн грн убытков, причиненных окружающей среде По иску Конотопской местной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области с коммунального предприятия «Водоканал Белополье» взыскано в специальные фонды государственного и местного бюджетов 2,3 млн грн убытков, причиненных окружающей среде.

При реализации представительских полномочий прокуратурой установлено, что указанное предприятие в течение 2018-2019 годов осуществляло забор подземных вод без специального разрешения на пользование недрами. Поэтому целью защиты государственных интересов в области охраны и рационального использования водных ресурсов прокуратура обратилась в суд о взыскании убытков.

Средства специальных фондов государственного и местных бюджетов направляются на финансирование программ и мероприятий в сфере охраны окружающей природной среды, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.