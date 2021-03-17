Сумским отличникам раздают проездные на маршрутки В Сумах начали раздавать проездные для учеников школ, которые по итогам первого семестра показали высокий уровень знаний.

С таким проездным можно ездить в маршрутках бесплатно. На них указан класс, школа и фамилия ученика и номер проездного.