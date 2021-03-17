На Сумщине раскрыли только половину угонов С начала года на территории Сумской области было совершено 24 незаконных завладения автомототранспортом. На сегодня раскрыто 12 таких преступлений.

Как уберечь свои автомашины, мотоциклы и мопеды от посягательства преступников? Полиция дает советы.

Охотятся злоумышленники как на иностранные автомобили, так и на отечественные. Обычно старые автомашины воруют, чтобы разобрать на детали, которые легко продать, а «иномарки» - для дальнейшей реализации.

Как правило, незаконные завладения транспортными средствами совершаются в ночное время.

Практика показывает, что часто завладение автомототранспортом происходит потому, что люди пренебрегают элементарными правилами безопасности: забывают закрыть двери машины на ключ, оставляют машину с работающим двигателем у подъезда, или магазина, отойдя от нее «на минутку», оставляют без присмотра на ночь в неприспособленных для хранения местах и т.п. А злоумышленники этим умело пользуются.

Поэтому, чтобы уберечь свой автомобиль от угона соблюдайте элементарные правила его защиты. По возможности оборудуйте свое транспортное средство звуковой сигнализацией, противоугонными устройствами, запирайте машину, даже если покидаете ее ненадолго.

Обращайте внимание на людей, которые интересуются вашим транспортным средством. Не исключено, что они намерены похитить его.

На ночь ставьте транспортное средство в гараж с надежными замками или на охраняемую стоянку. Никогда не оставляйте без присмотра автомобиль, мотоцикл или скутер в месте, где плохое освещение.

Если преступникам удалось завладеть вашим транспортным средством, прежде всего нужно сообщить в полицию. От скорости сообщения зависит результат его поиска.

Помните: сохранение транспортного средства, в основном, зависит от самих Вас.

Полиция напоминает, что за незаконное завладение транспортным средством с любой целью, статье 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет, в зависимости от тяжести деяния, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.