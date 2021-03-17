На Сумщине работают 24 стационарных пункта вакцинации от COVID-19 По информации управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации, в течение прививочной кампании в Сумской области уже привито 4179 человек.

- На Сумщине завершаются первые два этапа прививочной кампании. Сегодня мы переходим к третьему этапу, - отметил во время брифинга начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко. - Со вчерашнего Министерство здравоохранения позволило проводить прививки, кроме медицинских работников, а также публичных лиц, общественных деятелей, которых врачи могли прививать остатками вакцины, педагогов и патрульных полицейских.

По его словам, со вчерашнего дня, кроме 9 мобильных бригад, начали функционировать стационарные пункты прививки. На сегодня в области их работает 24, и количество их будет увеличиваться.

- Сейчас пункты прививки уже есть во всех районах. Записаться на прививку можно на портале «Дія», на мобильном приложении «Дія» или позвонив в колл-центр в Министерства здравоохранения по телефону 0-800-602-019, - рассказал чиновник. - Вам позвонят и пригласят на прививку в соответствии с Дорожной картой по внедрению вакцины от COVID-19.

Также Сергей Бутенко призвал жителей области, которые подпадают под категории граждан, которые могут вакцинироваться остатками вакцины, в соответствии с Приказом МЗ № 443, звонить в областное управление здравоохранения и записываться на прививку. Телефон / факс (0542) 60-02-40, 66-17-90.