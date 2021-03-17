Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:10362

На Сумщине работают 24 стационарных пункта вакцинации от COVID-19

По информации управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации, в течение прививочной кампании в Сумской области уже привито 4179 человек.

- На Сумщине завершаются первые два этапа прививочной кампании. Сегодня мы переходим к третьему этапу, - отметил во время брифинга начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко. - Со вчерашнего Министерство здравоохранения позволило проводить прививки, кроме медицинских работников, а также публичных лиц, общественных деятелей, которых врачи могли прививать остатками вакцины, педагогов и патрульных полицейских.

По его словам, со вчерашнего дня, кроме 9 мобильных бригад, начали функционировать стационарные пункты прививки. На сегодня в области их работает 24, и количество их будет увеличиваться.

- Сейчас пункты прививки уже есть во всех районах. Записаться на прививку можно на портале «Дія», на мобильном приложении «Дія» или позвонив в колл-центр в Министерства здравоохранения по телефону 0-800-602-019, - рассказал чиновник. - Вам позвонят и пригласят на прививку в соответствии с Дорожной картой по внедрению вакцины от COVID-19.

Также Сергей Бутенко призвал жителей области, которые подпадают под категории граждан, которые могут вакцинироваться остатками вакцины, в соответствии с Приказом МЗ № 443, звонить в областное управление здравоохранения и записываться на прививку. Телефон / факс (0542) 60-02-40, 66-17-90.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Мэр Сум рассказал, что будет запрещено в «красной зоне» (видео)
Сегодня 10:59
На Сумщине 54 296 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:56
Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога
21.03.2021 19:01
Сумские мусорщики жалуются на массовые поджоги контейнеров
Сегодня 13:49
На Сумщине водоканал заплатит 2,3 млн грн убытков, причиненных окружающей среде
Сегодня 13:22
Сумским отличникам раздают проездные на маршрутки
Сегодня 13:13
Перед «Романтикой» за 50 млн грн в Сумах зияет открытый люк
Сегодня 12:58
Мэр Сум открыл новый бассейн (фотофакт)
Сегодня 12:41
На Сумщине раскрыли только половину угонов
Сегодня 12:38
На Сумщине работают 24 стационарных пункта вакцинации от COVID-19
Сегодня 12:10
Роменчанка обокрала отчима
Сегодня 11:58
Полиция разыскивает мошенника, который выманил 20000 гривен у жительницы Сумщины
Сегодня 11:55
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15; 20.00; 24.03.2021 - 14.10; 18.00
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 19.30; 21.20
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Кино Планета Кіно
16.20; 19.00; 21.15
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
Кино Планета Кіно
15.30
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 18.35
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
20.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.