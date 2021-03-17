Роменчанка обокрала отчима Роменские полицейские разоблачили женщину, которая обокрала своего отчима.

20000 гривен похитила 56-летняя жительница Полтавской области, воспользовавшись гостеприимством и неосторожностью своего отчима. Теперь женщине придется не только предстать перед судом, но и вернуть похищенные средства.

За помощью к работникам Роменского районного отдела полиции обратился 85-летний житель села Андрияшевка и рассказал, что на днях обнаружил пропажу немалой суммы денег.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что кражу денег совершила 56-летняя падчерица заявителя. Злоумышленница призналась, что нашла денежные сбережения случайно, когда помогала пожилому мужчине по хозяйству. Часть похищенного уже успела потратить на собственные нужды.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.