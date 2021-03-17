Полиция разыскивает мошенника, который выманил 20000 гривен у жительницы Сумщины В дежурную часть Роменского районного отдела полиции поступило сообщение о мошенничестве от 46-летней местной жительницы.

На мобильный телефон заявительницы поступил звонок от якобы сотрудника полиции. Неизвестный сообщил, что ее сын совершил драку и во избежание уголовной ответственности нужны деньги. Доверчивая женщина перечислила на указанные мошенником номера мобильных телефонов, средства - общей суммой 20 000 гривен. Поняв, что ее обманули сразу же позвонила на линию 102.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители еще раз обращаются к гражданам быть более осмотрительными, не перечислять собственные средства неизвестным, в случае подобных телефонных звонков сразу же обращайтесь на горячую линию полиции по телефону 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.