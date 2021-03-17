На Сумщине развернуты дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19 Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко.

- В Сумской области для лечения больных коронавирусной инфекцией задействовано 1989 коек в 17 учреждениях здравоохранения области. Увеличили количество коек в Ахтырском (35 коек) и Билопольском (15 коек) районах, - отметил Сергей Бутенко.

По его словам, сейчас занято больными 933 койки или 46,9%. Есть заведения, где уровень загруженности составляет более 90%. В частности, загрузка более 90% в Белопольский, Конотопской, Кролевецкой и Роменской центральных районных больницах. Также идет постепенная загрузка больниц города Сумы.

- Сейчас обеспечены кислородом 1652 коек в учреждения здравоохранения, что составляет 82% от всех коек. Из них 675 коек имеют централизованное снабжение кислородом и 977 - через кислородные концентраторы, - рассказал Сергей Бутенко. - Кроме того, в области создан так называемый маневренный резерв кислородных концентраторов в количестве 358 штук.